Европа находится на грани кокаинового кризиса

Европа приближается к кокаиновому кризису, а многие правительства делают вид, что ничего не происходит.

Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, об этом заявил директор Управления ООН по наркотикам и преступности Антонио Мария КОСТА на международной встрече по проблемам наркотиков в Лондоне.

По его словам, европейцы активно борются с поставками наркотиков из Южной Америки вместо того, чтобы сокращать спрос на них «в своем доме».

Представитель ООН подчеркнул, что в последние годы международному сообществу удалось достичь заметного прогресса в деле сокращения числа наркозависимых людей в мире, однако все эти усилия сейчас подрываются резким ростом спроса на кокаин в Европе.

«Я не боюсь назвать и пристыдить самых серьезных нарушителей в этой области — Испания, Великобритания и Италия», — заявил А.КОСТА. По данным ООН, в Испании наркотики употребляют 3% населения в возрасте от 15 до 64 лет. В Великобритании — 2,4%.

Директор Управления ООН подчеркнул, что европейские страны столкнулись с пандемией не только потому, что существует большое число зависимых от кокаина эстрадных артистов, руководителей, моделей и других лиц, занимающих видное положение в обществе и принимающих наркотики у всех на виду, но и потому, что эта проблема недостаточно освещается в средствах массовой информации.

«Что же заставит людей понять, насколько эта проблема является серьезной? Телефонный звонок из госпиталя о том, что ваш ребенок или коллега принял слишком большую дозу? Или информация о том, что его убили в перестрелке, связанной с наркотиками? Это то, что мы наблюдали в американских городах в 1980-х годах. Если мы не предпримем серьезных мер, мы с этим столкнемся на наших улицах»,— заявил А.КОСТА.