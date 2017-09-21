В Северной Корее мы столкнулись с наиболее опасным кризисом последних лет – экс-госсекретарь США

Миру не следует соглашаться с идеей о ядерной Северной Корее на карте, сейчас необходимо убедить Китай, что надавить на КНДР, – это и в его интересах. Такое мнение в интервью изданию "Новое время" высказала экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.

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"В Северной Корее мы столкнулись с наиболее опасным кризисом последних лет. Они действительно достигли огромного прогресса в ядерном вооружении, при этом лидер страны Ким Чен Ын удивительно безрассуден, а последовательность его действий непредсказуема", - считает Кондолиза Райс.

Экс-глава Госдепа США также считает, что лучше санкций на ситуацию с северокорейской ядерной программой может повлиять Китай, который является главным торговым партнером КНДР: "Совет безопасности США на днях одобрил новые санкции, и это хорошо. Но все упирается в готовность Китая надавить на Северную Корею. Потому что именно с Китаем осуществляются 90% торговых отношений Северной Кореи. Это очень изолированная страна. Китай может гораздо эффективнее ограничивать амбиции Северной Кореи. Наша задача — убедить Китай, что это и в его интересах, ведь никто не знает, что на самом деле происходит на северокорейском полуострове, и последствия этого могут быть ужасающими".

"Понятно, что ни один американский президент не может позволить себе ждать, пока Северная Корея обрушится на США с ядерным оружием. Это категорически неприемлемо. Я не думаю, что мы должны принять идею о ядерной Северной Корее на карте мира. В то же время я считаю, что так же опасно игнорировать то, что Северная Корея может стать ядерным государством. Можно обсуждать, произойдет ли смена северокорейского режима, понимая, что даже если это случится, проблема северокорейского ядерного оружия останется на повестке дня", - подытожила она.

Как сообщал УНИАН ранее, Северная Корея пригрозила, что усиление санкций и давления лишь ускорит ее ядерную программу.

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