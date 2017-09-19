При столкновении двух автобусов в Нью-Йорке погибли три человека (видео)

В США в городе Нью-Йорк в районе Квикс 18 сентября произошло столкновение двух пассажирских автобусов, в результате которого погибли как минимум три человека, передает ZN.ua.

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Как видно на видео с камер видеонаблюдения, когда один автобус совершал маневр на повороте, другой врезался в него на большой скорости и протащил еще несколько метров, пока не врезался в здание.

Как передает CNN, что в результате ДТП погибли, по меньшей мере, 3 человека, еще 16 получили ранения. Причина столкновения автобусов выясняется.