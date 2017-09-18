Ограничения для СМИ и аресты активистов: как в Белоруссии продолжаются учения "Запад-2017" (видео)

Показательные учения для прессы и аресты тех, кто не согласен с совместными российско-белорусскими учениями. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Иностранных журналистов не подпускают к учениям, а как только они приближаются к полигонам, их сразу начинает сопровождать военный патруль. Сначала их несколько минут преследуют, а потом уже останавливают.

Но если с иностранными журналистами здесь общаются вежливо и отпускают, то местных сразу же задерживают.

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Одного из них задержали на несколько часов из-за того, что он делал фото на территории, приближенной к зоне учений. Однако никаких запрещающих знаков и предупреждений для населения не делалось.

Активиста Некляева за участие в протестах против учений на семь дней посадили за решетку.

Активистку Наталью Басалигу вообще задерживали российские военные.