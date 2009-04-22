Ющенко за корректирование визового режима между Украиной и ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за корректирование визового режима между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

В.ЮЩЕНКО в очередной раз отметил выгодность отмены Украиной с 2005 года визового режима для граждан стран - членов ЕС. Он отметил, что за это время из стран - членов ЕС в Украину приехали в 2,7 раза больше людей, чем до этого времени, что позволило Украине увеличить свои прибыли, в частности, за счет туристов.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что благодаря увеличению количества туристов из стран ЕС Украина получила больше прибылей, чем доходы Министерства иностранных дел с визовых сборов.

Вместе с тем, Президент считает, что визовый режим должен быть модифицирован. Он объяснил, что проблема заключается в том, что часть посольств стран-членов ЕС позволила оформлять визы гражданам Украины через посреднические структуры, что повысило стоимость виз. В.ЮЩЕНКО напомнил, что Украина неоднократно информировала об этом европейские структуры. Президент отметил, что будет продолжать контролировать этот вопрос, и убежден, что в ближайшее время взаимовыгодный вариант решения проблемы будет найден.

Он также напомнил, что 4 июня Украина подписывает с ЕС план переговоров о переходе на безвизовый режим. Президент заверил, что приложит все усилия для успеха этих переговоров.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Верховной Раде Игорь ПОПОВ 4 апреля заявил, что безвизовый режим Украины с Европой может быть отменен в ближайшее время, возможно, даже до 7 мая. По его словам, такое решение может быть принято из-за жалоб правоохранительных органов на рост количества педофилов и маньяков, которые прибывают в Украину из ЕС. Кроме того, по убеждению представителя Президента, такие действия должны были бы подтолкнуть европейцев отменить визы для граждан Украины.

Подобные заявления были также озвучены еще несколькими должностными лицами Секретариата Президента Украины.

20 апреля источник в Еврокомиссии сообщил УНИАН, что возобновление Украиной визового режима для граждан Евросоюза может негативно повлиять на переговоры об отмене визового режима между сторонами.

Украина ввела безвизовый режим с ЕС в 2005 году. С октября 2008 года Украина и ЕС ведут переговоры о введении безвизового режима для украинцев со стороны ЕС.