Ющенко за прагматизацию украинско-российских отношений

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за прагматизацию украинско-российских отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

Президент отметил, что украинско-российские отношения являются для нашего государства одним из приоритетов, однако характер этих отношений зависит не только от Украины.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что каждое из нынешних суверенных государств бывшего Советского Союза формирует свои основы национальной политики, и они не всегда совпадают с тем, что было 20-25 лет тому назад.

Президент подчеркнул, что «Украина никогда не предпримет шаг, который бы выглядел недружественным для России». По словам В.ЮЩЕНКО, он пытается приложить все усилия, чтобы в отношениях между двумя странами был динамизм.

При этом глава государства отметил, что необходимо изменять многие сферы двусторонних отношений Украины и РФ. В частности, по его мнению, необходимо снять ограничение на торговлю целыми группами товаров, унифицировать таможенные правила, решить вопрос демаркации границ и многое другое.

По словам В.ЮЩЕНКО, наше государство наполнено этими инициативами, но их решение зависит не только от Украины.