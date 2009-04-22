Маоисты освободили поезд с сотнями пассажиров

Боевики Компартии Индии (маоисты), захватившие в среду утром пассажирский поезд с сотнями пассажиров, освободили его, сообщает РИА «Новости».

"Поезд освобожден в 11.40 и продолжит путь в пункт назначения, никто из пассажиров не пострадал", - сказал представитель администрации округа Латехар в штате Джаркханд Сарвенду ТАТХАГАТ.

Представитель министерства железных дорог Индии Аниль САКСЕНА, в свою очередь, сообщил, что добиться освобождения поезда удалось путем переговоров.

Поезд сообщением Баркхана-Мугалсарай, в котором, по уточненным данным, находилось 400-500 человек, был захвачен при пересечении малонаселенной лесистой местности в округе Латехар восточного штата Джаркханд, на протяжении последних лет охваченного мятежом левых экстремистов.

Маоисты резко активизировались накануне второго этапа выборов в парламент Индии, который пройдет в четверг. Мятежники, которые орудуют в этой части страны, объявили бойкот выборам.

В среду они атаковали в соседнем с Джаркхандом штате Бихар школу, контору районного департамента развития и сожгли пять грузовиков с товарами, убив при этом одного водителя.

Заместитель главы полиции Бихара НИЛАМАНИ, выступая в эфире частного индийского телеканала, предположил, что новый всплеск насилия является реакцией боевиков на неудачную попытку сорвать первый этап выборов 16 апреля.

Первый этап выборов, проходивший в этих районах, также сопровождался вылазками маоистов, которые устраивали засады на полицейских, жгли избирательные участки и уничтожали электронные урны для голосования. Жертвами насилия тогда стали 18 человек.

Маоисты объявили своей целью "освобождение деревенской бедноты от гнета капиталистов". Они базируются в лесах на востоке, севере и в центре Индии, устраивают диверсии и вылазки против сотрудников правоохранительных органов.

Некоторые удаленные районы находятся под полным контролем боевиков, которые стремятся создать неподконтрольный официальным властям "красный коридор" от Непала до южной Индии. Правительство Индии объявило их одной из главных угроз национальной безопасности.