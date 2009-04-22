Индийские коммунисты удерживают в заложниках 300 пассажиров поезда

Боевики запрещенной Компартии Индии - маоисты - захватили в восточном штате Джаркханд поезд, который перевозил примерно 700 пассажиров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN-IBN.

По разным данным, от 200 до 300 пассажиров поезда удерживаются в заложниках.

Состав следовал из Баркхана в Мугалсарай. Во время движения через густой лес находившийся в поезде маоист сорвал стоп-кран. После этого поезд захватили вышедшие из зарослей боевики.

Сообщений о пострадавших пока не поступало. Пресс-служба Министерства железных дорог Индии пока не располагает подробностями инцидента.

Полиция предпринимает усилия для блокирования боевиков. Подъезды к месту захвата затруднены. К операции привлечены армейские вертолеты.

Как сообщается, целью боевиков был не этот состав, а направляющийся в Нью-Дели экспресс, который должен был оказаться на месте захвата на полчаса позже.

Боевики Компартии резко активизировались накануне второго этапа выборов в парламент Индии, который пройдет в четверг. Мятежники, которые действуют в этой части страны, объявили бойкот выборам.

Также маоисты атаковали в соседнем с Джаркхандом штате Бихар школу, контору районного департамента развития и сожгли пять грузовиков с товарами, убив одного водителя.

Первый этап выборов, проходивший в этих районах, также сопровождался атаками маоистов, которые устраивали засады на полицейских, жгли избирательные участки и уничтожали электронные урны для голосования. Жертвами насилия тогда стали 18 человек.

Маоисты объявили своей целью "освобождение деревенской бедноты от гнета капиталистов". Они базируются в лесах на востоке, севере и в центре Индии, устраивают диверсии и вылазки против сотрудников правоохранительных органов.

Некоторые удаленные районы находятся под полным контролем боевиков. Они действуют в так называемом "красном коридоре", простирающемся от Непала на севере по территории нескольких индийских штатов на юг.

В штате Джаркханд на протяжении последних восьми лет в результате атак маоистов погибло около 1,5 тыс. человек. Правительство Индии объявило их одной из главных угроз национальной безопасности.