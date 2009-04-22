В Индии коммунисты захватили поезд с 700 пассажирами

Боевики запрещенной Компартии Индии (маоисты) захватили в среду утром в восточном штате Джаркханд поезд с примерно 700 пассажирами, передает телеканал "Си-эн-эн-ай-би-эн". В соседнем с Джаркхандом штате Бихар они атаковали школу, контору районного департамента развития и сожгли пять грузовиков с товарами, убив при этом одного водителя.

Состав следовал из города Баркхана в город Мугалсарай. Когда он проходил через густой лес, находившийся в поезде мятежник сорвал стоп-кран. После этого вышедшие из зарослей боевики захватили поезд. Сообщений о пострадавших пока не поступало. Пресс-служба министерства железных дорог Индии пока не располагает подробностями инцидента. На место происшествия направлены подразделения полиции.

Маоисты резко активизировались накануне второго этапа выборов в парламент, который пройдет в четверг. Мятежники, которые орудуют в этой части страны, объявили бойкот выборам.

РИА новости