КНДР обвинила Южную Корею в покушении на свою территорию

Северная Корея обвинила Южную Корею в организации военной провокации на границе между двумя странами.

Как сообщает “Лента.ру” со ссылкой на AFP, южнокорейские военные якобы переставили пограничный столб, покусившись на территорию КНДР.

Как передает Центральное корейское новостное агентство (KCNA), "вероломная провокация была предпринята в то самое время, когда конфронтация между югом и севером достигла своего предела. Это коварное преступление серьезно раздражает бойцов Корейской народной армии и вызывает их негодование".

КНДР потребовала от Южной Кореи немедленно вернуть столб на прежнее место, угрожая в противном случае прибегнуть к "необходимым мерам самообороны". При этом, по словам северокорейского информагентства, вся ответственность за возможные последствия будет лежать на "южнокорейских подстрекателях".

В ответ на осуждение Совбезом ООН военных испытаний новой ракеты в апреле Северная Корея уже угрожала объявлением войны в том случае, если против нее будут введены новые экономические санкции. Официальный Пхеньян также объявил о возобновлении своей ядерной программы и выслал с ядерных объектов инспекторов МАГАТЭ.