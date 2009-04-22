Грузия решила построить газохранилище

Грузинское правительство решило построить газохранилище, сообщает Лента.ру со ссылкой на интернет-издание Day.Az. Предполагается, что газохранилище будет возведено в городе Ниноцминда, где добывается газ.

Объем будущего хранилища составит 400 миллионов кубометров газа. Ожидается, что этого объема хватит, чтобы обеспечивать Грузию газом в течение двух-трех месяцев.

Проектные работы по будущему хранилищу газа должны, по предварительным данным, завершиться в течение ближайших девяти месяцев. Еще два года уйдет на строительство объекта.

Инвестор проекта пока не определен, но софинансировать работы намерен американский "Фонд вызовов тысячелетия". Ранее сообщалось, что фонд уже выделил 18 миллионов долларов на подготовку технико-экономического обоснования проекта и его экологической экспертизы.

Сейчас Грузия обеспечивается газом в первую очередь за счет импорта топлива из Азербайджана. Кроме того, часть газа поставляется в страну из России.