Пентагон увеличил заказ на итальянские транспортные самолеты

Военное ведомство США заказало семь дополнительных военно-транспортных самолетов C-27J Spartan разработки итальянской компании Alenia Aeronautica, сообщает Defense News. Их стоимость составляет около 203 миллионов долларов. Таким образом, общее количество заказанных американскими военными C-27J достигло тринадцати единиц.

Первые два военно-транспортных самолета, которые будут использоваться в интересах ВВС и авиации армии США, были доставлены заказчику в 2008 году. Еще четыре должны быть переданы американцам в течение 2010 года. Всего же Пентагон намерен приобрести до 78 самолетов итальянской разработки, общая стоимость которых составит около 2 миллиардов долларов.

В конкурсе на единый транспортный самолет для ВВС и армейской авиации США JCA (Joint Cargo Aircraft) итальянская машина победила в 2007 году. На начальном этапе в нему участвовало четыре самолета, однако в финал вышли лишь два претендента - итальянский C-27J Spartan и испанский C-295 компании CASA.

C-27J позволят американским военным заменить более старые образцы авиации, а также снизить нагрузку на военно-транспортные вертолеты. В составе ВВС США среднегабаритные С-27J будут дополнять тяжелые самолеты C-130, выполняя задачи внутри театров военных действий.

В перспективе американская армия должна стать самым крупным пользователем итальянского военно-транспортного самолета. Сейчас в числе заказчиков С-27J армии Италии, Греции, Болгарии, Литвы, Марокко, Румынии и Словакии.

Лента.ру