Талибы хотят отдать тело казненного польского инженера за $700 тыс

Талибы хотят отдать тело убитого в феврале в Пакистане польского инженера Петра Станьчака за 700 тысяч долларов, уже не рассчитывая, что будут выполнены их политические требования, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на польские СМИ.

Сотрудника фирмы Geofizyka Krakow Петра Станьчака похитили в Пакистане 28 сентября прошлого года. Ответственность за похищение взяла на себя пакистанская ветвь движения "Талибан". Экстремисты требовали от властей Пакистана освободить 60 находящихся в заключении талибов. Правительству был дан крайний срок - до 4 февраля, который позднее был продлен еще на два дня. После истечения этого срока инженера казнили.

Официальный представитель МИД Польши Петр Пашковский в беседе с корреспондентом РИА Новости не стал комментировать эту информацию. Пашковский, однако, напомнил, что "министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в феврале объявил о награде в миллион польских злотых (300 тысяч долларов) за информацию о том, кто непосредственно виновен в убийстве в Пакистане польского инженера".

Движение "Талибан" обнародовало тогда видеозапись казни польского инженера. На семиминутной записи Станьчак был запечатлен с завязанными глазами. Перед смертью он просил польское правительство не отправлять войска в Афганистан на помощь международной коалиции и разорвать дипотношения с Исламабадом, если пакистанские власти не пойдут на уступки талибам. Пленка также содержала угрозы боевиков расправиться с другими иностранными заложниками, если их требования не будут выполнены.

Поляки работают в Пакистане уже более 10 лет, выполняя сейсмические исследования для одной из пакистанских нефтяных компаний.