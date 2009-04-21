Депутаты от молдавской оппозиции отказались от гражданства Румынии

В Молдавии все 20 вошедших в парламент кандидатов в депутаты от оппозиции, имеющих двойное гражданство, отказались от гражданства Румынии. Об этом журналистам сообщила представитель Либеральной партии Корина Фусу. Она отметила, что все кандидаты в депутаты парламента Молдавии от трех оппозиционных партий - Либеральной партии, Либерально-демократической партии Молдавии, альянса "Наша Молдавия", которые имеют гражданство Румынии или подали документы на его получение, приняли совместное решение об отказе от гражданства Румынии.

Как сообщалось ранее, в 101 местный парламент Молдавии нового созыва вошел 21 депутат, имеющий двойное гражданство или обратившийся официально за его получением. Согласно списку депутатов, вошедших в парламент по итогам выборов 5 апреля, который был одобрен Центральной избирательной комиссией Молдавии и должен быть подтвержден Конституционным судом, больше всего парламентариев с двойным гражданством отмечено у Либеральной партии - 9 человек, Либерально-демократической партии Молдавии - 5 человек, альянса "Наша Молдавия" - 6 человек. Один депутат с двойным гражданством вошел в парламент по спискам Партии коммунистов.

В Молдавии двойное гражданство официально разрешено, поясняет РосБизнесКонсалтинг. Но депутаты парламента, как и другие высокопоставленные чиновники, имеющие доступ к государственным тайнам, не имеют права занимать свои посты, имея двойное гражданство. Согласно закону, лица с двойным гражданством могут баллотироваться в депутаты, но в случае избрания в парламент они должны сделать выбор и отказаться от гражданства другого государства.