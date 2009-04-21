Лукашенко предлагает России строить оборонительные системы

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО предлагает России освоить совместное производство военных оборонительных систем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Белорусского государства, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил сегодня в Минске во время встречи с министром обороны России Анатолием СЕРДЮКОВЫМ.

«Я бы хотел, чтобы мы пошли дальше, посмотрели вперед в нашем военном и военно-техническом сотрудничестве - в плане совместного производства каких-либо оборонительных систем, а также активно вовлекали науку в наши разработки. Мы хотим, чтобы потенциал нашей экономики, как в советские времена, был востребован не только здесь, в Беларуси, но и в России», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси считает, что сотрудничество оборонных ведомств Беларуси и России являются образцом для сотрудничества в гражданских сферах экономики. «Я полагаю, что у нас нет больших проблем в сотрудничестве между ведомствами в области обороны нашего совместного Отечества. У нас нет проблем в плане реализации достигнутых в этой сфере договоренностей», - отметил он.

По словам А.ЛУКАШЕНКО, сейчас в рамках соглашения о создании с Россией единой системы противовоздушной обороны разрабатывается текст соответствующего протокола. «Я уверен, что вопрос будет решен в интересах наших государств. Все достигнутые с Россией договоренности, прежде всего в военной, военно-технической сферах, будут неукоснительно соблюдаться нашими специалистами, министрами, правительством», – заверил глава Белорусского государства.

Президент Беларуси поблагодарил российскую сторону за тесное взаимодействие с белорусскими специалистами в военной и военно-технической областях. «Мы ответим взаимностью», - пообещал А.ЛУКАШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Россия и Беларусь 3 февраля 2009 года подписали соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны.

Документ подписан в Кремле по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства в присутствии Президентов России и Беларуси.