ЦИК Молдовы утвердил результаты пересчета голосов

Центральная избирательная комиссия Молдовы во вторник утвердила официальный протокол по результатам пересчета голосов на парламентских выборах, прошедших 5 апреля.

Как сообщает РИА Новости, документ подписали девять членов ЦИК, при этом трое из них высказали особое мнение (которое было внесено в протокол) о том, что «некоторые подписи не соответствуют оригиналам».

По результатам пересчета бюллетеней, коммунисты набрали 49,48% голосов, как и по итогам первого подсчета голосов. Ближайший преследователь коммунистов - Либеральная партия, согласно окончательным данным пересчета, набрала 13,13%. Далее идет Либерально-демократическая - 12,43%, и альянс «Наша Молдова» – 9,77%.

Как сообщал УНИАН, парламентские выборы в Молдове состоялись 5 апреля с. г. По данным ЦИК, в парламент прошли 4 партии. За партию коммунистов проголосовали 49,48% избирателей, за Либеральную, Либерально-демократическую партии и альянс «Наша Молдова» - соответственно 13,14%, 12,43% и 9,77%. Остальные 8 партий и независимые кандидаты не преодолели 6-процентный избирательный барьер.

Оппозиция, недовольная победой на выборах Компартии, организовала у резиденции президента и здания парламента акции протеста, переросшие 7 апреля в уличные беспорядки. Во время беспорядков в Кишиневе были разгромлены здание парламента и резиденция президента. Звучали лозунги присоединения к Румынии.

С просьбой о полном и транспарентном пересчете голосов в Конституционный суд обратился лидер победившей на выборах Компартии, президент Молдовы Владимир ВОРОНИН.