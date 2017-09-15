Названы самые счастливые города Европы
По количеству довольных жизнью самым счастливым городом была названа столица Литвы Вильнюс.
Статистическое агентство Eurostat назвало самые счастливые города Европы, пишет британское издание Independent.
Как сообщается, отбор происходил по ряду критериев: число довольных жизнью в городе, общественными местами, здравоохранением, экологией и образованием.
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По количеству довольных жизнью самым счастливым городом была названа столица Литвы Вильнюс. За ним расположились датский Копенгаген и шведский Стокгольм. Также в пятерке самых счастливых - жители Люксембурга и Вены. А наименее счастливыми оказались в греческих Афинах.
В частности, в номинации качества публичных пространств (маркеты, скверы, общественные места) больше всего довольны жители австрийской Вены. Также, в пятерку лидеров вошли жители Люксембурга, Стокгольма, столиц Словении - Любляны и Финляндии - Хельсинки. Больше всех не нравятся публичные пространства жителям Афин и мальтийской Валетты.
Что касается чистоты и экологии, то здесь больше всех удовлетворены жители Люксембурга. Среди лидеров также Вена, Любляна, Рига (Латвия) и Хельсинки. А вот хуже всего вопрос чистоты стоит в Риме (Италия), который значительно отстал от ближайшей столицы - Братиславы (Словакия).
В вопросах здравоохранения всем довольны в нидерландском Амстердаме. За ним следуют такие города, как Брюссель (Бельгия), Вена, Люксембург, Прага (Чехия). Наименее удовлетворены этим пунктом в Афинах, от которых недалеко вперед убежали и жители Варшавы (Польша).
Говоря о сфере образования, то здесь лидером стала столица Ирландии Дублин. За ним на одном уровне идут Никосия (Кипр), Хельсинки и Любляна. Замыкает пятерку - Люксембург. Среди худших в этом сегменте - болгарская София и румынский Бухарест.