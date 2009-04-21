Египетские спасатели нашли тело пропавшего русского туриста

Египетские спасатели обнаружили тело пропавшего неделю назад в Южном Синае, 18-летнего российского туриста из Красноярска, Бориса Максимова

Об этом РИА Новостисообщил очевидец с места событий. По его словам, тело находилось в одном из ущелий на горе Моисея. Вечером, 14 апреля, Максимов и еще шесть туристов отправились в ночную групповую экскурсию на гору Моисея. После восхождения туристы вернулись к автобусу, но Максимова среди них не было. Официальная процедура опознания состоится в ближайшее время. Мать погибшего в настоящее время находится в Египте.