Американский суд признал, что руки Лазаренко чужого не брали?

Коллегия судей 9-го округа штата Калифорния (США) 10 апреля в составе трех лиц, рассмотрев апелляционное заявление защиты экс-премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО пересмотрела свое предыдущее решение и полностью сняла с него все обвинения относительно «перемещения украденных средств с использованием электронных переводов».

Об этом говорится в сообщении, переданном УНИАН уполномоченной от имени американского защитника П.ЛАЗАРЕНКО адвоката Дениса РИОРДАНА, украинского адвоката Марины ДОЛГОПОЛОЙ.

Как отмечается в сообщении, "эти изменения к приговору имеют чрезвычайно принципиальный характер с точки зрения объема и характера обвинений". Как говорится дальше, "особенно следует подчеркнуть то, что в США судом полностью закрыты все вопросы относительно агрофирмы «Наукова» (Днепропетровская область). Все перечисления средств, которые касались агрофирмы «Наукова», полностью исключены из обвинения. То есть, вся деятельность агрофирмы «Наукова» американским судом признана правомерной".

По информации М.ДОЛГОПОЛОЙ, "на сегодня в США остаются исключительно обвинения, которые касаются так называемого вымогательства у П.КИРИЧЕНКО, то есть, защита П.ЛАЗАРЕНКО прошла значительный путь, сняв почти все обвинения, за исключением одного".

"Следовательно, сняты все, без исключения, другие обвинения, а именно: вопросы, касающиеся деятельности корпорации ЕЭСУ, агрофирмы «Наукова», компаний «Пасифик Модерн Хомс», «Итера», «Накоста» и др., а также те, которые касались граждан Ю.ТИМОШЕНКО, О.ДИДЯТКОВСКОГО, А.МИХАНЕВА, П.ШКУДУНА, Р.НОВАКИВСКОГО и др.", - отмечается в документе.

По словам М.ДОЛГОПОЛОЙ, на единственное обвинение, которое остается и касается П.КИРИЧЕНКО, защитой П.ЛАЗАРЕНКО уже подана кассация в Верховный Суд.

Одновременно защита П.ЛАЗАРЕНКО обратилась в Федеральный суд США с заявлением о пересмотре срока наказания в связи со снятием значительной части ранее предъявленных обвинений.

Слушание относительно пересмотра срока наказания состоится в Федеральном суде в ближайшее время.

"Учитывая это, в настоящее время нет оснований утверждать об окончательном судебном решении и определенном сроке наказания в США в отношении П.ЛАЗАРЕНКО, как об этом несколько дней назад ошибочно заявили некоторые СМИ", - отмечает М.ДОЛГОПОЛАЯ.

*** П.ЛАЗАРЕНКО в августе 2006 года был приговорен калифорнийским судом к 9 годам заключения за отмывание денег и другие преступления. Пока продолжаются слушания в апелляционных судах, он остается под домашним арестом в своей квартире в Сан-Франциско.