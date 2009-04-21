ФСБ России крутит в Сочи украинско-грузинский шпионский скандал

Российские спецслужбы пресекли в Сочи деятельность сотрудника грузинской разведки Мамуки Майсурадзе, нелегально прибывшего в РФ и пытавшегося создать агентурную сеть спецслужб Грузии, сообщили во вторник РИА Новостив ФСБ России.

В изложении ФСБ история шпиона выглядит так: "По заданию своего руководства Майсурадзе в середине 2007 года прибыл в Сочи как гражданин Украины и в соответствии с отработанной легендой занялся частным предпринимательством. Гражданство Украины и необходимые документы были получены им при активном содействии грузинских спецслужб, которые через оперативные возможности в короткий срок в обход украинского законодательства изготовили их и передали разведчику для легализации". По данным ФСБ, в 2008 году Майсурадзе на деньги грузинской разведки открыл в Сочи интернет-кафе, которое использовал в качестве канала связи с курирующими его работу высокопоставленными сотрудниками иностранной спецслужбы. Собеседник агентства сказал, что Майсурадзе, в числе прочей информации, должен был добывать данные о подготовке к проведению зимней Олимпиады, которая пройдет в Сочи в 2014 году.