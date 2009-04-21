Суд освободил экс-юриста "ЮКОСа" Светлану Бахмину

Преображенский суд Москвы во вторник принял решение удовлетворить прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего юриста нефтяной компании "ЮКОС"Светланы Бахминой, осужденной за хищение акций "Томскнефти"и неуплату налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В начале заседания судья удовлетворила прошение самой Бахминой о том, чтобы процесс проводили в ее отсутствие. Ранее в удовлетворении прошения Бахминой об УДО несколько раз отказывали суды в Мордовии, где она отбывала наказание. "Суд, выслушав мнения защитников, прокурора, представителей службы исполнения наказания полагает возможным удовлетворение ходатайства об условно-досрочном освобождении Светланы Петровны Бахминой", - сказала судья Ирина Вырышева. Она отметила, что до конца отбывания наказания Бахминой осталось два года один месяц и 15 дней. Бывший юрист "ЮКОС"была осуждена в 2006 году на 6,5 лет лишения свободы за хищение имущества "Томскнефти".

Генпрокуратура РФ обвиняла Бахмину в уклонении от уплаты налогов физическим лицом в 2001-2002 годах, а также в присвоении имущества на сумму 8 миллиардов рублей. В ноябре 2008 года Бахмина, находясь в подмосковной больнице ГУФСИН, родила третьего ребенка, став, согласно российским законам, многодетной матерью. В своем выступлении в суде защитники экс-юриста ЮКОСа отмечали, что Бахмина уже провела в заключении более двух третей определенного ей наказания, признала свою вину и раскаялась, имеет положительные характеристики с мест отбывания наказаний, ряд благодарностей как от мордовской колонии, так и от московского следственного изолятора "Матросская тишина". Как отметил в суде прокурор Антон Давыдов, "сторона обвинения полагает, что ходатайство Бахминой является законным и обоснованным и удовлетворению подлежит". Кроме того, из СИЗО в суд была предоставлена справка об отсутствии у Бахминой исполнительных листов, нареканий и положительная характеристика, свидетельствующая о том, что "с сокамерниками Бахмина культурна, вежлива и тактична, правила правопорядка соблюдает, к администрации относится уважительно". Судья Вырыжева, выслушав мнения всех сторон, пришла к выводу о том, что "Бахмина доказала свое исправление и не нуждается в дальнейшем отбывании наказания".