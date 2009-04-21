Сегодня грузинская оппозиция возобновляет массовые акции протеста с требованием отставки Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ.

«Оппозиция готовится к началу новой волны протеста», - заявил один из лидеров Консервативной партии Звиад ДЗИДЗИГУРИ, передает ИА "Новости-Грузия".

В частности, лидеры партий - организаторов акций с требованием отставки М.СААКАШВИЛИ, приняли сегодня чрезвычайное заявление и представили прессе согласованный план действий на текущую неделю.

К масштабной акции 21 апреля присоединяться сторонники оппозиции из Восточной Грузии. Транспортировка сторонников с Западной Грузии – из Аджарии и Самегрело запланирована в последующие дни. С этой целью часть лидеров оппозиции сегодня отправляется в регионы.

Акции одновременно запланированы в нескольких местах, в частности, на проспекте Руставели перед парламентом, у здания президентской резиденции, у двух зданий МВД Грузии, перед телекомпанией Рустави-2, перед Госканцелярией, перед тбилисской мэрией и президентской резиденцией в Шавнабада (пригород Тбилиси).

«У многих жителей регионов есть желание присоединиться к акциям», - заявила экс-спикер парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ, выразив надежду, что власти не будут создавать искусственных преград для их приезда в Тбилиси.

Ранее Консервативная партия Грузии от имени организаторов акций уведомила мэрию о продолжении массовых митингов до 30 апреля. При этом в своей заявке партия оценила предполагаемое число участников акций в 200 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, 14 оппозиционных партий проводили массовые митинги в Тбилиси с 9 апреля, выдвигая единственное требование – отставка М.СААКАШВИЛИ с поста Президента и назначение новых выборов. На период Пасхальных праздников масштабы акций были сокращены – активисты оппозиции продолжали круглосуточное пикетирование зданий парламента, Общественного телевидения и президентской резиденции.