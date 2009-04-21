В Израиле отмечают День поминовения жертв Холокоста - 6 миллионов евреев, убитых нацистами во время Второй Мировой войны.

Как передает радио «Свобода»,премьер-министр страны Биньямин НЕТАНЬЯХУ, выступая в мемориале Яд Вашем, заявил, что главная обязанность государства Израиль - не позволить тем, кто отрицает Холокост, вновь его совершить.

Накануне Президент Ирана Махмуд АХМАДИНЕДЖАД использовал выступление на конференции ООН в Женеве для резких антиизраильских заявлений. Высказывания М.АХМАДИНЕДЖАДА вызвали крайне отрицательную реакцию западных стран, часть которых бойкотирует конференцию.