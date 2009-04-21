В Москве посчитали, сколько боевиков осталось в Чечне

Число участников бандформирований, находящихся на территории Чечни, не превышает 300 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил председатель Комитета Государственной думы России по безопасности Владимир ВАСИЛЬЕВ.

"Президент КАДЫРОВ оценивает количество боевиков примерно в 300 человек. Я в целом согласен с такими данными", - сказал В.ВАСИЛЬЕВ.

При этом он не исключил, что «нас будут проверять на прочность враги".

Вместе с тем В.ВАСИЛЬЕВ подчеркнул, что после отмены режима контртеррористической операции (КТО) в Чечне останется достаточно сил для поддержания безопасности.

В частности, он отметил Национальный антитеррористический комитет, в который входят представители всех министерств, взял на себе ответственность за безопасность в Чечне.

«У нас там остаются силы постоянного базирования – армейские и внутренних войск. Плюс у нас есть резервы, которые могут быть подтянуты, а самое главное у нас есть народ Чеченской республики, который хочет мира», - сказал В.ВАСИЛЬЕВ, подчеркнув, что участие федерального центра в обеспечении безопасности республики достаточное.

По его словам, в Чечне, кроме собственных правоохранительных органов, остается армейская дивизия и бригада Внутренних войск РФ. «Это достаточно большие силы», - подчеркнул он.

Он уверен, что люди, которые пережили две чеченские войны, в состоянии преодолеть угрозу терроризму.

По его словам, избыточное количество силовых органов препятствует свободному движения гражданского транспорта. Он напомнил, что режим КТО предполагает 13 ограничений, один из которых - контроль за людьми и грузами, которые перемещаются через границу. В.ВАСИЛЬЕВ уверен, что в таких условиях очень сложно развивать экономику Чечни.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля по решению Национального антитеррористического комитета РФ в Чечне отменен режим контртеррористической операции, действующий с 1999 года. С указанного времени мероприятия по борьбе с терроризмом в Чечне будут осуществляться в соответствии с общим порядком, действующим в других регионах России.

Снятие режима подразумевает вывод из Чечни практически всех подразделений внутренних войск, дислоцированных там на временной основе - порядка 20 тыс. военнослужащих.