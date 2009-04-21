Власть и оппозицию Молдовы зовут в Страсбург
Состоится чрезвычайное заседание
Комитет по вопросам иностранных дел Европейского парламента проведет чрезвычайное заседание при участии представителей власти и оппозиции Молдовы.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Европарламента.
Согласно сообщению, заседание состоится 22 апреля в Страсбурге. В заседании предусматривается участие председателя Представительства Молдовы при Совете Европы Евгении ЧИСТРУГИ, а также представителей оппозиции Серафина УРЕЧАНУ, Влада ФИЛАТА и Дорина ЧИРТОАКА.
В ходе заседания депутаты планируют обсудить текущую ситуацию в Молдове после парламентских выборов 5 апреля и пересчета голосов.
Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов, на которых победу одержала правящая Коммунистическая партия, в Кишиневе начались массовые акции протеста, которые вылились в столкновения манифестантов с полицией. Власть, в то же время, согласилась провести пересчет результатов голосования, который практически подтвердил результаты первого подсчета голосов.