Власть и оппозицию Молдовы зовут в Страсбург

Комитет по вопросам иностранных дел Европейского парламента проведет чрезвычайное заседание при участии представителей власти и оппозиции Молдовы.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Европарламента.

Согласно сообщению, заседание состоится 22 апреля в Страсбурге. В заседании предусматривается участие председателя Представительства Молдовы при Совете Европы Евгении ЧИСТРУГИ, а также представителей оппозиции Серафина УРЕЧАНУ, Влада ФИЛАТА и Дорина ЧИРТОАКА.

В ходе заседания депутаты планируют обсудить текущую ситуацию в Молдове после парламентских выборов 5 апреля и пересчета голосов.

Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов, на которых победу одержала правящая Коммунистическая партия, в Кишиневе начались массовые акции протеста, которые вылились в столкновения манифестантов с полицией. Власть, в то же время, согласилась провести пересчет результатов голосования, который практически подтвердил результаты первого подсчета голосов.