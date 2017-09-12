Юристы Трампа пытались отправить его зятя в отставку - WSJ

Юристы президента США Дональда Трампа пытались добиться отставки его зятя Джареда Кушнера с поста советника президента из-за связей Кушнера с Россией. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Как отмечает издание со ссылкой на собственные источники, адвокатам было известно о контактах Кушнера с россиянами, и это должны были рассказать Трампу. Чиновники Белого дома, ответственные за связи со СМИ якобы даже начали готовить статьи, объясняющие уход советника, однако Трамп передумал увольнять зятя.

Вскоре после этого команда юристов была расформирована.

Ранее СМИ сообщили, что сын президента Дональд Трамп-младший на встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой рассчитывал получить информацию о физическом состоянии Хиллари Клинтон.