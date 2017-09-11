В США почтили память жертв теракта 11 сентября (фоторепортаж)

В Нью-Йорке (США) проходят памятные мероприятия к 16-летию террористической атаки 11 сентября. Дональд Трамп впервые почтил память жертв террористической атаки в качестве президента США.

Минута молчания была объявлена в тот самый момент времени, когда первый из четырёх угнанных террористами самолётов влетел в одну из башен-близнецов 11 сентября 2001 года, сообщает Associated Press.

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Позднее президент и первая леди США Меланья Трамп посетят Пентагон, где почтят память 125 погибших в этот день во время атаки оборонного ведомства другим угнанным террористами "боингом".

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Напомним, что сегодня, 11 сентября 2017 года, исполняется 16 лет со дня террористических нападений на США. 11 сентября 2001 года террористы-смертники использовали четыре пассажирских самолёта для нанесения ударов по зданиям в Нью-Йорке и Вашингтоне. Два самолёта врезались, один за другим, в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий самолёт с пассажирами врезался в здание Пентагона в Вашингтоне, четвёртый самолёт упал в поле в штате Пенсильвания после произошедшей на борту схватки пассажиров с группой террористов, сообщает Радио Свобода. Читайте также Сегодня одиннадцатая годовщина трагедии в Беслане Жертвами нападений стали около трёх тысяч американцев и граждан многих стран мира.