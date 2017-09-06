Саудовская Аравия отвергла заявления Ирана об улучшении отношений

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр отверг иранские заявления о возможности улучшения отношений после завершения хаджа – ежегодного паломничества в расположенных в Саудовской Аравии святынь ислама. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Если Иран хочет иметь хорошие отношения с Саудовской Аравией, он должен изменить свою политику, он должен уважать международное право», - заявил аль-Джубейр на пресс-конференции в Лондоне.

«В настоящее время мы не видим, что они (власти Ирана – ред.) серьезно относятся к желанию быть хорошим соседом», – добавил саудовский министр.

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Ранее на этой неделе лидер иранской организации по хаджу Али Гази-Аскар поблагодарил Саудовскую Аравию за успешное паломничество и предположил, что это может открыть путь к переговорам по другим вопросам.

«Мы благодарны Саудовской Аравии за новый подход в делах иранских паломников», – передает его слова иранский государственный телеканал. Гази-Аскар заявил также, что хадж дал возможность обеим сторонам «решить двусторонние вопросы в других сферах».

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зарифе заявил, что после хаджа возможные дипломатические визиты.