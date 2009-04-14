Молдавские правозащитники заявляют о массовых нарушениях

Молдавские правозащитники заявляют о массовых случаях нарушения прав людей, арестованных в связи с событиями 6-8 апреля в Кишиневе.

Об этом говорится в открытом письме правозащитников в Совет Европы, Европейскую Комиссию, ООН и других организаций, текст которого имеет в распоряжении УНИАН.

«Мы глубоко обеспокоены многочисленными нарушениями прав человека, особенно - арестованных, в частности, их права на жизнь, права на неприменение пыток и жестокого обращения, права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливый суд, свободу собраний, ассоциаций и свободу выражения. В ответ на демонстрации, которые начались в Кишиневе 6 апреля и сопровождались актами насилия и вандализма 7 апреля, власть начала кампанию массовых арестов людей, среди которых много студентов», - подчеркивается в письме.

Согласно данным, опубликованным Министерством внутренних дел Молдовы 11 апреля, в результате массовых беспорядков были арестованы 129 лиц, из них 88 получили до двух недель административного ареста, 22 человека были оштрафованы, 4 освободили, судьба же 15 других, по данным правозащитников, остается неизвестной. Также, в соответствии с информацией МВД Молдовы, относительно 86 арестованных лиц было открыто уголовное производство. «Есть достаточно оснований утверждать, что опубликованные списки задержанных – неполные, ведь некоторые манифестанты до сих пор не вышли на связь с родственниками», - говорится в сообщении молдавских правозащитников.

По данным, которые правозащитники собрали относительно ста лиц, арестованных между 7 и 11 апреля, от их адвокатов, друзей и родственников, многим демонстрантам не объяснили причину их задержания; часто их арестовывали люди в штатской одежде; информацию об аресте не сообщали семьям манифестантов; задержанным не предоставляли доступ к адвокату и допрашивали без присутствия защитника. По показаниям арестованных, их били и подвергали жестокому и унизительному поведению, предварительные слушания дел происходили в полицейских комиссариатах, а общественности не предоставляли информацию о времени и месте проведения таких слушаний, заседания длились по 10-15 минут, что не давало задержанным возможности предоставить аргументы для своей защиты.

Как информируют правозащитники, 11 апреля Генеральный полицейский комиссариат Кишинева отказал адвокатам и представителям Консультативного совета по предотвращению пыток (Национальный превентивный механизм) в доступе к нескольким полицейским участкам и пенитенциарным учреждениям, откуда поступали тревожные сигналы. После трехчасовых переговоров и вмешательства омбудсмана правозащитникам позволили посетить только одно пенитенциарное учреждение.

Правозащитники напоминают, что, в соответствии с международным и национальным законодательством, власть Молдовы обязана уважать и защищать права своих граждан, и призывают представителей международных организаций приехать в страну, чтобы «оценить ситуацию на месте и требовать от молдавской власти остановить нарушение прав человека и уважать верховенство права в стране».