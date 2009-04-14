Россия проиграла информационную войну в Европе по время «газового конфликта» с Украиной. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы РФ Валерий ЯЗЕВ, выступая на парламентских слушаниях на тему: "Законодательные аспекты информационного обеспечения национальных интересов России на международной арене".

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «общественное мнение в Европе за две недели «газовой войны» поменялась на противоположное. Если 2-3 января вину возлагали на Украину, то 7-8 января общественное мнение было изменено - вина возлагалась примерно одинаковая на Россию и Украину, но когда после 8 января начали мерзнуть Балканы, однозначно вину Европа переложила на Россию».

По словам В.ЯЗЕВА, такая позиция мотивировалась тем, что Украина «маленькое, не самостоятельное государство, которое обижает Россия».

В.ЯЗЕВ заявил, что в общественном сознании Европы все было поставлено «с ног на голову» - «Россия пошла на прекращение транзита с целью наказать Украину».

Он убежден, что России в таких ситуациях необходимо формировать общественное мнение не в Украине, а в Европе.

Заместитель председателя Госдумы подчеркнул, что за последнее время информационная составляющая стала более весомой в вопросе обеспечения национальной безопасности РФ.

«Завоевание информационного превосходства стало обязательным условием обеспечения победы в любой борьбе - военной, политической…», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, для решения таких задач необходимо развивать возможности СМИ для своевременного доведения информации для российских и иностранных граждан.

Как сообщал УНИАН, страны Евросоюза с 7 по 20 января 2009 года не получали российский газ, поскольку РФ прекратила его транзит через Украину. Россия в газовом кризисе делала виновной Украину, обвиняя ее в краже газа. Украина опровергала все обвинения.

19 января НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" подписали договоры о поставках и транзите газа на 2009-2019 годы. 20 января Россия возобновила поставки газа в Европу.

При этом 20 января комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС заявил об отсутствии фактов несанкционированного отбора газа Украиной после 31 декабря 2008 года.

5 февраля Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что Украина должна компенсировать убытки странам, пострадавшим вследствие срыва поставок газа в январе 2009 года.

МИД Украины назвал это заявление Президента РФ непартнерским и недружелюбным жестом по отношению к Украине и странам Евросоюза.