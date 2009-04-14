Парламент Венгрии сменил премьер-министра

Парламент Венгрии большинством голосов сегодня выразил вотум недоверия премьер-министру Ференцу ДЮРЧАНЮ.

Как передает ИТАР-ТАСС, за эту инициативу проголосовали 204 из 386 депутатов при необходимых 193. Против не выступил ни один законодатель. Воздержались 8 депутатов.

Одновременно законодатели утвердили нового премьер-министра, которым стал Гордон БАЙНАИ, занимавший до недавнего времени пост министра национального развития и экономики. Его кандидатуру предложила правящая Венгерская соцпартия после согласования с бывшими партнерами по коалиции - Союзом свободных демократов.

Главной задачей нового премьера станет формирование правительства технократов для вывода страны из острого экономического кризиса.