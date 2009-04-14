Путин доволен работой Шредера на проект «Северный поток»

Проект газпровода «Nord Stream» ("Северный поток") становится все более международным и все более общеевропейским.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Единая Россия», об этом заявил на встрече с председателем комитета акционеров «Nord Stream» Герхардом ШРЕДЕРОМ премьер-министр РФ Владимир ПУТИН.

"Знаю, что господин Г.ШРЕДЕР и исполнительная дирекция «Nord Stream» активно работают по этому проекту. Проект становится все более и более международным, и все более общеевропейским. Мы хорошо знаем и много раз говорили, что дефицит энергоносителей в Европе будет нарастать, и поэтому мы должны спокойно объяснять свою позицию, спокойно работать над осуществлением этого проекта", - сказал В.ПУТИН.

Он предложил поговорить по всем аспектам осуществления этого проекта и поблагодарил Г.ШРЕДЕРА за те усилия, которые прикладываются к его реализации.

"Тем более, что это отвечает интересам очень многих европейских стран, прежде всего Германии и России", - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что благодаря реализации этого проекта, Германия станет не только крупным потребителем, но и крупнейшим транзитером. Газопровод "Северный поток" является принципиально новым маршрутом для экспорта российского газа в Европу, прежде всего, на рынки Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции и Дании, добавил В.ПУТИН.

В свою очередь Г.ШРЕДЕР отметил, что "Nord Stream» ничего ни у кого не отнимает, но дает такую устойчивость газоснабжению Европы, которой не было раньше".

"Мы полностью следуем нашему плану, что касается всех аспектов подготовительных работ", - сказал Г.ШРЕДЕР. Он выразил надежду, что посредством спокойной дискуссии удастся преодолеть существующее то или иное сопротивление этому проекту, которое "не всегда связано с предметными озабоченностями".

Как сообщалось, ожидается, что Nord Stream протяженностью 1220 километров пройдет по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода пропускной способностью 27,5 млрд. кубометров газа в год намечен на 2010 год.

Акционерами компании-оператора проекта Nord Stream AG являются российский "Газпром" - 51%, германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 20%, а также нидерландская Gasunie - 9%. В апреле текущего года партнеры по "Северному потоку" приступили к переговорам по вхождению в проект французской Gaz de France.