Чего добивается грузинская оппозиция

Оппозиция Грузии продолжает протесты с единственным требованием к президенту Михаилу Саакашвили – уйти в отставку. Возможные сценарии развития ситуации в Грузии комментируют грузинские эксперты.

Георгий Хаиндрава, один из лидеров грузинской оппозиции, экс-министр Грузии по урегулированию конфликтов:

СААКАШВИЛИ ПРАКТИЧЕСКИ НА БЛЮДЕЧКЕ ПЕРЕДАЛ ГРУЗИЮ РОССИИ

Мы не хотим идти ни на какие компромиссы с Саакашвили, потому что все компромиссы себя исчерпали. Мы уже шли с ним на компромиссы, но никого результата не было. Волна протестов в Грузии длится уже два года, и все компромиссы кончались тем, что он просто врал и обманывал собственный народ.

После августовских событий, когда Саакашвили практически на блюдечке передал Грузию России, все стратегические объекты Грузии уплывают в РФ, и это говорит о том, что пребывание этого человека у власти абсолютно невозможно. Поэтому мы ставим вопрос о назначении новых парламентских и президентских выборов.

Позиция политической оппозиции по сравнению с позицией грузинского народа очень мягкая, потому что у них требования более жесткие.

Саакашвили говорит, что никогда не пойдет на перевыборы… Но никогда не говори «никогда». В свое время в ноябре тоже никто не мог себе представить, что Саакашвили уйдет в отставку, но он ушел (после это был переизбран. – Авт.). И сегодня именно народ хочет, чтобы он пошел в отставку. В отличие от ноябрьских событий это не политические выступления, а гражданские протесты.

Протестует подавляющая часть населения, 67% граждан Грузии требует новых президентских выборов.

От оппозиции единых кандидатов в президенты нет, но это нам и не нужно, потому что не может быть единого кандидата – начиная от левых, заканчивая правыми. Думаю, будет два-три кандидата. У грузинского народа выбор будет.

К сожалению, пока мы ничего не достигли своим протестом, разве что полного объединения грузинского общества.

Конечно, у нас имеются сценарии, как мы будем действовать дальше, но я пока не могу об этом рассказать.

Сейчас силовых действий мы ждем не только со стороны России (она их повторяет последние двести лет), но и со стороны Саакашвили. 11 апреля ночью было нападение на наш штаб, разбили аппаратуру, украли мониторы.

Но оппозиция не собирается применять силу!

Почему я ушел от Саакашвили? Потому что это абсолютно беспринципный, авантюристического склада человек, которого мало интересует будущее своей страны. Его интересует только свое будущее. Я это понял очень быстро. Практически два года, на протяжении которых я был членом его кабинета, это было противостояние с его окружением.

Другие министры ушли от Саакашвили по той же причине. Это не только просто министры, но и премьер-министр, председатель парламента, министр иностранных дел, генеральный прокурор, министр обороны – целый букет должностных лиц.

Поддерживает ли нас Запад? Для нас главное, что нас поддерживает грузинский народ. Мы официально обратились к послам и дипломатам, чтобы они не вмешивались в ту ситуацию, которая наблюдается в Грузии.

Конечно, для нас очень важна позиция наших европейских и американских коллег, наших соседей, но в первую очередь – это дело грузинского народа.

Александр Рондели, президент грузинского Фонда стратегических и международных исследованнй:

ПОЗИЦИЯ ГРУЗИНСКОЙ ОППОЗИЦИИ – ПОЗИЦИЯ ОСЛА

Грузинская оппозиция делает какие-то категорические заявления. Это позиция осла. Они говорят Саакашвили: «Либо ты уходи, либо мы не знаем, что сделаем».

Власть готова идти на компромиссы, но те любым способом хотят отставки. Оппозиционеры, может, и хотели бы поступится чем-то, но не поступятся, потому что после этого радикализма их объявят предателями. У них есть только упрямство и никакого конструктивного подхода.

Конечно, такие ультиматумы неприемлемы для власти. В обществе очень многие думают, что нельзя каждый раз избирать президента и сразу его скидать. Это может перерасти в какую-то хроническую болезнь. Нельзя начинать развитие государства с такой патологии.

Оппозиция вынуждена идти до конца. А что значит идти до конца? Наверное, будут какие-то столкновения...

Саакашвили не может уйти, у него же есть ответственность за государство. Ведь потом начнется борьба за власть, или вы думаете, что они сядут и будут перебирать четки?

Конечно, Саакашвили сделал много ошибок, но также у него много и заслуг. Он фактически изменил страну, покончил с Советским Союзом, и, по-моему, навсегда, хотя в ментальности кое-что осталось. Заслуживает внимания военная реформа, реформа в полиции, образовании. Очень сильно сократился уровень коррупции. Но да, очень многое еще не сделал.

Почему много министров ушло от Саакашвили? Он человек очень энергичный, турбулентный. Он просто не любит постсоветских людей, потому очень часто тасует карты.

Да, настроение у населения напряженное через большую безработицу, связанную с войной, с оккупацией нашей территории.

Могу сказать точно, что Саакашвили добровольно в отставку не уйдет.

Леван Цуцкиридзе, глава Ассоциации международных отношений:

РОССИЯ НАЧАЛА В ГРУЗИИ МОБИЛИЗАЦИЮ ВОЕННЫХ СИЛ

Сегодня оппозиция сожгла все мосты на пути к компромиссу, требуя однозначно отставки Саакашвили. Я не думаю, что они не понимают, что это ни к чему не приведет.

Полагаю, Саакашвили ни на парламентские досрочные, ни на президентские выборы не пойдет.

Сегодня грузинский народ опасается дестабилизации ситуации. А ситуацию в Тбилиси нельзя рассматривать в изоляции от того, что происходит между Грузией и Россией. Российские танки продолжают стоять в ста километрах от Тбилиси…

Платят ли демонстрантам? Я не думаю, что кто-то им платит. Думаю, люди выступают очень искренне.

Имеются оптимистические прогнозы и пессимистические... Все-таки хочется надеяться, что оппозиция поймет: радикализм ни к чему не приведет. Она просто должна пойти на какие-то компромиссы.

Самый пессимистический сценарий – когда включится Россия. То, что я сегодня слышу, меня очень беспокоит. Россия несколько дней назад начала в Грузии мобилизацию военных сил. Думаю, все должны учитывать этот фактор.

Знаю, что грузинское правительство об этом проинформировало все международные организации и страны.

Думаю, РФ с радостью будет смотреть на новые беспорядки в Грузии.

Россия открыто не поддерживает никого из оппозиционных сил, потому что понимает – это бесперспективное дело. Как только общество поймет, что какая-либо сила поддерживается Кремлем, она будет просто дискредитирована.

Опрашивала Ксеня Лесив