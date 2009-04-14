Оппозиция Молдовы отказалась от участия в пересчете голосов

Оппозиционные партии Молдовы отказались от участия в пересчете итогов парламентских выборов.

Как сообщает РИА Новости, совместное заявление трех партий – Либеральной, Либерально-демократической партий и альянса «Наша Молдова» – распространено во вторник.

Оппозиция ранее требовала пересчитать голоса после победы правящей компартии, набравшей около 50% голосов. После обращения Президента Владимира ВОРОНИНА, Конституционный суд Молдовы постановил пересчитать итоги выборов.

В заявлении оппозиционных партий говорится, что пересчет голосов не повлияет на итоги выборов, а главные нарушения, по их мнению, были при составлении списков избирателей, как основных, так и дополнительных.

По утверждению партий, в списки незаконно внесены около 400 тысяч избирателей.

Оппозиционные партии заявляют, что будут продолжать делать копии избирательных списков, проверять их и процедуру голосования.

Как сообщал УНИАН, пересчет голосов по итогам состоявшихся в Молдове парламентских выборов будет осуществлен за один день - 15 апреля. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия Молдовы.

С просьбой о полном и транспарентном пересчете голосов в Конституционный суд обратился лидер победившей на выборах Компартии, президент Молдовы Владимир ВОРОНИН.

По данным ЦИК, в парламент прошли 4 партии. За партию коммунистов проголосовали 49,48% избирателей, за Либеральную, Либерально-демократическую партии и альянс «Наша Молдова» - соответственно 13,14%, 12,43% и 9,77%. Остальные 8 партий и независимые кандидаты не преодолели 6-процентный избирательный барьер.

Оппозиция, недовольная победой на выборах Компартии, организовала у резиденции президента и здания парламента акции протеста, переросшие 7 апреля в уличные беспорядки. Во время беспорядков в Кишиневе были разгромлены здание парламента и резиденция президента. Звучали лозунги присоединения к Румынии.