В Италии - новые подземные толчки

Целая серия подземных толчков произошла в центральной Италии, сообщает Газета.ru со ссылкой на Службу гражданской обороны страны.

Колебания земной коры вновь были зафиксированы в области Абруццо. Сила подземных толчков составила 4,8 балла по шкале Рихтера.

Как сообщал УНИАН, землетрясение магнитудой 5,8 произошло в ночь на 6 апреля. Его эпицентр находился близ города Аквилы, который, по словам премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, сейчас превратился в "город-призрак". В результате землетрясения погибло 293 человек, ранены около 1,5 тысячи человек, без крова остались примерно 40 тысяч человек.