В Италии - новые подземные толчки
09:33, 14 апреля 2009Мир
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Аквила превратился в "город-призрак"
Целая серия подземных толчков произошла в центральной Италии, сообщает Газета.ru со ссылкой на Службу гражданской обороны страны.
Колебания земной коры вновь были зафиксированы в области Абруццо. Сила подземных толчков составила 4,8 балла по шкале Рихтера.
Как сообщал УНИАН, землетрясение магнитудой 5,8 произошло в ночь на 6 апреля. Его эпицентр находился близ города Аквилы, который, по словам премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, сейчас превратился в "город-призрак". В результате землетрясения погибло 293 человек, ранены около 1,5 тысячи человек, без крова остались примерно 40 тысяч человек.
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