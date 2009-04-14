Из операции ВМС США против пиратов сделают реалити-шоу

Кабельный телеканал Spike TV договорился с представителями Пентагона о съемках пилотной серии реалити-шоу об операции военнослужащих ВМС США против пиратов в Аденском заливе.

Как следует из сообщения, размещенного на официальном сайте Spike TV, съемки реалити-шоу под названием "Охотники на пиратов: ВМС США" (Pirate Hunters: USN) будут проходить на десантных кораблях "Сан-Антонио" (USS San Antonio) и "Боксер" (USS Boxer), патрулирующих Аденский залив. На пленку будут запечатлены не только возможные боевые действия против пиратов, но и быт военнослужащих США, замечают создатели проекта.

Пилотная серия шоу о действиях американских военных против сомалийских пиратов появится на телеканале в конце этого года, уточняет Agence France-Presse. Продолжительность серии составит один час.

Сообщение о начале съемок "Охотников на пиратов" последовало после того, как военные США провели операцию против группы пиратов, напавших на контейнеровоз "Маерск Алабама" и захвативших капитана судна Ричарда Филиппса. В результате силовой операции, напоминает Лента.ру, трое пиратов были уничтожены, а капитан контейнеровоза был освобожден.