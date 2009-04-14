Иностранцы приостановили инвестиции в Грузию

Премьер-министр Грузии Ника Гилаури заявил, что иностранные бизнесмены воздерживаются от вложения инвестиций в Грузию из-за нестабильной внутриполитической ситуации. "Я знаю, что есть инвесторы и бизнесмены, которые не принимают решения о вложении инвестиций и тянут с решением этого вопроса на протяжении последних двух недель. Они ждут развития событий. Но любое оттягивание вложения инвестиций, разумеется, негативно отражается на экономике", - сказал Н.Гилаури и выразил надежду, что экономика Грузии сможет преодолеть трудности.

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