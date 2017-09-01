В России заявили, что слабо вооруженные страны могут становиться объектом "поглощения"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что слабо вооруженные страны могут становиться объектом «поглощения», и что таких государств «достаточно много».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказала в ходе общения со студентами МГИМО.

Он отметил, что «многие иностранные аналитические журналы констатируют, что Россия имеет суперсовременную армию и флот».

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«Это мы говорим не для того, чтобы кого-то провоцировать на гонку вооружений и на то, чтобы испытать нас на прочность. Просто в ситуации, когда слабо вооруженная страна становиться реально объектом поглощения не в юридическом плане, не в международно-правовом плане, а в плане самостоятельности, их достаточно много», - заявил Лавров.

По его словам, в истории много примеров, когда Россию «сдерживали», в том числе военными мерами, а не только санкциями.