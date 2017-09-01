Трамп выделит $1 миллион личных средств на ликвидацию последствий урагана "Харви"

Президент США Дональд Трамп выделит один миллион долларов личных средств на ликвидацию последствий разрушительного урагана «Харви».

Об этом сообщила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс во время вчерашнего брифинга, говорится в материале на сайте Белого дома.

«Я имела возможность ранее общаться непосредственно с президентом, и я рада сообщить, что он хочет приобщиться к усилиям, которые делают много людей по всей стране. Он предоставляет миллион долларов личных денег», – сказала Сандерс.

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Как сообщал УНИАН, по последним данным, в американском штате Техас количество погибших в результате урагана "Харви" достигло по меньшей мере 37 человек. При этом многие города были парализованы.

Самая сложная ситуация в Хьюстоне, где тысячи людей оказались в затруднительном положении в затопленных домах, возникла необходимость эвакуации даже из центров для оказания помощи и учреждений для временного жилья, где горожане искали убежище во время стихийного бедствия.

"Харви" стал самым разрушительным на территории США за последние 12 лет, с тех пор как в 2005 году на страну обрушился ураган "Катрина". Тогда погибли около 1800 человек.