Трамп выделит $1 миллион личных средств на ликвидацию последствий урагана "Харви"

03:33, 01 сентября 2017
Мир
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По последним данным, в американском штате Техас количество погибших в результате урагана "Харви" достигло по меньшей мере 37 человек.

Последствия урагана

Президент США Дональд Трамп выделит один миллион долларов личных средств на ликвидацию последствий разрушительного урагана «Харви».

Об этом сообщила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс во время вчерашнего брифинга, говорится в материале на сайте Белого дома.

«Я имела возможность ранее общаться непосредственно с президентом, и я рада сообщить, что он хочет приобщиться к усилиям, которые делают много людей по всей стране. Он предоставляет миллион долларов личных денег», – сказала Сандерс.

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Как сообщал УНИАН, по последним данным, в американском штате Техас количество погибших в результате урагана "Харви" достигло по меньшей мере 37 человек. При этом многие города были парализованы.

Самая сложная ситуация в Хьюстоне, где тысячи людей оказались в затруднительном положении в затопленных домах, возникла необходимость эвакуации даже из центров для оказания помощи и учреждений для временного жилья, где горожане искали убежище во время стихийного бедствия.

"Харви" стал самым разрушительным на территории США за последние 12 лет, с тех пор как в 2005 году на страну обрушился ураган "Катрина". Тогда погибли около 1800 человек.

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Теги: #ураган Харви в США#Трамп дает миллион