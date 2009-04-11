В России узаконили день Октябрьской революции

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», сообщает Газета.Ru, ссылаясь на сайт Кремля.

Согласно изменениям, в России появились следующие памятные даты: 29 июня - День партизан и подпольщиков;25 января - День российского студенчества; 12 апреля - День космонавтики; 22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год); 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом; 7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года; 9 декабря - День Героев Отечества; 12 декабря - День Конституции Российской Федерации.