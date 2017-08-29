Опубликованы снимки ГРУшников-организаторов неудавшегося переворота в Черногории - СМИ

Опубликованы фотографии двух мужчин, которых называют сотрудниками российского ГРУ и организаторами неудавшегося путча в Черногории. Фотографии опубликовала британская газета The Telegraph, передает Украинская Правда.

Читайте такжеВице-президент США обвинил Росиию в попытке устроить переворот в ЧерногорииНа снимках, полученных европейскими спецслужбами, предположительно, изображены два офицера ГРУ РФ, которые следят за мужчиной, нанятым для свержения правительства Черногории.

В материале издания утверждается, что на фотографиях изображены Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, которых, как ожидается, наряду с другими 13 обвиняемыми будут судить по обвинению в организации путча в Черногории и попытке убийства премьер-министра Мило Джукановича.

Фотографии, вероятно, были сделаны в парке Белграда накануне неудавшегося государственного переворота и являются, как утверждают прокуроры, ключевой частью доказательств связи путчистов с российскими государственными органами.

Шишмаков и Попов, которых судят при их отсутствии, как указывается, начали подготовку заговора несколько месяцев назад, отправившись в соседнюю Сербию, чтобы найти подходящего организатора на месте. В Сербии российские ГРУшники для своих целей наняли ветерана антизападного движения Александра Синджелича.

На одной из фотографий видно, как Шишмаков разговаривает с Синджеличем.

После того, как путч провалился, Синджелич стал свидетелем обвинения, и его показания станут ключевой частью процесса.

Шишмаков в 2014 году был снят с поста заместителя военного атташе России в Польше после того, как поляки уличили его в шпионаже.

Он отправился на Балканы воспользовавшись настоящим паспортом, оформленным на фамилию Широков, который, по мнению прокуратуры, он мог получить только от официальных российских властей.

Напомним, 16 октября 2016 года в день парламентских выборов в Черногории арестовали 20 граждан Сербии, обвинив их в планировании вооруженных нападений на государственные учреждения.

Оппозиционные партии заявили, что вся операция была сфабрикована, и обвинили премьера Мило Джукановича в использовании служб безопасности для продолжения своего руководства страной, которая длится уже четверть века.

В Москве отрицают причастность к неудачному путчу в Черногории, однако в США и Великобритании уверены, что участники заговора поддерживались Кремлем.