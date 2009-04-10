Французскую яхту не удалось отбить у пиратов без жертв

При освобождении французской яхты Tanit, захваченной сомалийскими пиратами 4 апреля, погиб один заложник.

Как передает РИА «Новости», на парусной яхте находились две семейные пары, у одной из которых был 3-летний сын. Они следовали на архипелаг Занзибар в Индийском океане.

"Один из заложников, к сожалению, погиб. Четверо остальных - в том числе один ребенок, - живы и здоровы. Два пирата были убиты, еще трое арестованы", – говорится в заявлении канцелярии президента Франции Николя САРКОЗИ.

Другие подробности не сообщаются.