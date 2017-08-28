Süddeutsche Zeitung: Польша пошла на конфронтацию с Францией

Польша усугубила конфронтацию в Европейском союзе и чрезвычайно остро отреагировала на критику со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет Даниэль Брёсслер в статье "Польша пошла на конфронтацию с Францией", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

"Я рекомендую президенту позаботиться о делах своей собственной страны. Это, возможно, поможет ему добиться тех же экономических результатов и того же уровня безопасности для граждан, что и в Польше", - сказала премьер-министр Польши Беата Шидло.

В пятницу в ходе визита в Болгарию Макрон заявил, что Польша вовсе не является страной, которая диктует направление развития Европы. "Европа – это пространство, созданное на основе ценностей, и Польша их оскорбляет". Он сослался на разбирательство в отношении правительства в Варшаве, которое Комиссия ЕС инициировала из-за сомнений в верховенстве права в Польше.

Но в эскалации польско-французского конфликта, в первую очередь, речь идет о спорной реформе основных линий ЕС. Макрон требует изменений, чтобы прекратить занижение заработных плат. Польское правительство решительно отвергает требования. Они коснутся в первую очередь Польши, но также и многих работников из других восточных стран ЕС.

"Лояльный, солидарный член ЕС"

Даже в споре с Комиссией ЕС по вопросу реформы судебной системы в Польше, правительство Варшавы не проявляло готовности отступить от курса. 26 июля Европейская комиссия установила предельный срок для разрешения ряда жалоб, который, по-видимому, уже истек. Из Варшавы не поступило ни одного письма, - сказал представитель Комиссии ЕС. Но это может произойти в ближайшие дни. Если Польша останется непримиримой, Комиссия ЕС пригрозила начать разбирательство, которое может привести к отмене права голоса.

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на два из четырех законов о судебной реформе. Однако, по мнению Комиссии ЕС, два уже принятых закона также ставят под угрозу верховенство права и независимость судебной власти, тем самым нарушая Договор ЕС. Статья 7 Договора допускает отмену права голоса в таком случае.

Однако, по просьбе Комиссии ЕС, все другие страны блока должны изначально установить факт "серьезного и постоянного нарушения" ценностей ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже дал понять, что наложит вето на это решение. В отношении Польши начато также обычное разбирательство о нарушении Договора, потому что, по мнению Комиссии ЕС, некоторые пункты судебной реформы противоречат законодательству ЕС.

Польша не изолирована и ни с кем не конфликтует в Европе, - сказала Шидло на польском телевидении. "Как и все другие европейские государства", она только защищает свои права и интересы. "Мы не будем подчиняться диктатуре других в нашей политике", - сказала она. Но страна – "лояльный, солидарный член ЕС". В последние месяцы неуклонно создавалось впечатление, что Польша становится изолированной из-за ее национально-консервативного правительства. Так, в марте Шидло не смогла помешать Дональду Туску, получить должность президента Совета ЕС во второй раз. В кругу глав государств и правительств она была единственная, кто выступал против его кандидатуры. В мае Совет министров ЕС также поддержал подавляющее большинство государств в конфликте с Польшей. В прошлом требования возместить репарации также ухудшили отношения Польши с Германией.