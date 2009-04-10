Грузинская оппозиция объявила акт гражданского неповиновения

Оппозиция, требующая отставки Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ, объявила с 18.00 (по местному времени) сегодняшнего дня акцию гражданского неповиновения.

Об этом заявил на митинге перед парламентом лидер Объединенной оппозиции Леван ГАЧЕЧИЛАДЗЕ, комментируя отказ М.СААКАШВИЛИ удовлетворить требование участников акции уйти в отставку, передает агентство «Новости Грузии».

«Сегодня с шести вечера начнется национальное неповиновение в городе Тбилиси», - сказал Л.ГАЧЕЧИЛАДЗЕ. Он от имени организаторов акции перед парламентом призвал тбилисцев «показать всему миру примерное неповиновение». «Это будет по всему Тбилиси, а потом и по всей Грузии. И я прошу вас быть дисциплинированными, как это было вчера», - сказал Л.ГАЧЕЧИЛАДЗЕ.

Он сообщил, что ежедневно, с трех часов дня до девяти вечера, оппозиция будет собирать своих сторонников в трех точках города – перед парламентом, перед Общественным телевидением, и на трассе, ведущей к резиденции Президента.

Участники акций к девяти вечера будут собираться перед парламентом, где будут обсуждаться планы на будущий день. «Главное - нарушить распорядок дня Михаилу СААКАШВИЛИ», - сказал Л.ГАЧЕЧИЛАДЗЕ, призывая тбилисцев принять участие в формирование комитетов гражданского неповиновения.

Президент Грузии сегодня утром на встрече с журналистами однозначно дал понять, что не собирается уходить в отставку. "В ближайшие четыре года, и это срок моего президентства, я и мое правительство собираемся построить масштабную гидроэлектростанцию, равную по мощности ИнгуриГЭС», - сказал М.СААКАШВИЛИ, еще раз предложив диалог оппозиции.