Президент Боливии объявил голодовку

Президент Боливии Эво МОРАЛЕС - первый вставший у власти в стране представитель коренного индейского населения - объявил голодовку, требуя от парламента утвердить дату всеобщих выборов.

Как сообщает NEWSru, согласно новой Конституции Боливии, одобренной на общенациональном референдуме и вступившей в силу 7 февраля, конгрессу отводилось ровно два месяца для принятия закона о выборах. Но 7 апреля срок истек, а острые дебаты в верхней палате, контролируемой оппозицией, продолжаются.

Камнями преткновения являются вопрос регистрации избирателей, а именно, смогут ли голосовать боливийцы, живущие за пределами страны, а также число депутатских мест, которое предполагается отдать представителям коренного населения, сообщает Associated Press.

Как объявил в четверг Э.МОРАЛЕС, он начинает голодовку "в защиту народного решения" (новой Конституции). К его акции присоединились 14 лидеров групп рабочих и социалистов.

Как сообщил представитель Президента Боливии Иван КАНЕЛАС, министры страны не поддерживают "голодную забастовку", хотя министр юстиции Селима ТОРРИКО заявила, что она и ее коллеги рассматривают возможность участия в акции.

Что касается голодовки, то ни глава государства, ни его сторонники не уточнили, насколько строгой она будет. Вместе с тем, в Боливии участники подобного рода протестов пьют воду и жуют листья коки, что помогает избавиться от болевых опущений.

Э.МОРАЛЕС является ярым сторонником возрождения традиционной в его стране культуры коки, которую в остальном мире считают наркотиком. В разработанной им новой Конституции это растение даже названо национальным достоянием.

В марте на на заседании Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене Президент Боливии пытался доказать безвредность коки, демонстративно сжевав ее лист, но участники форума осудили его жест.