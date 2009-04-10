ЦРУ закрывает секретные тюрьмы

США прекратили пользоваться сетью секретных тюрем, расположенных в других странах, заявил директор ЦРУ Леон ПАНЕТТА.

Оставшиеся объекты, где раньше содержали подозреваемых в терроризме, будут выведены из эксплуатации, цитирует его письмо британская телерадиокорпорация Би-Би-Си.

СМИ не однократно писали, что администрация Джорджа БУША разрешала разведке пользоваться нелегальными тюрьмами на территории союзных страх Восточной Европы, Азии и Африки. Попавшие туда подозреваемые подвергались допросам с пристрастием: многие утверждают, что их пытали.