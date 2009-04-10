СМИ: Россия оснастила Воронина для подавления беспорядков

Россия завезла в Молдавию крупную партию спецсредств для подавления беспорядков. Как сообщает издание "Коммерсантъ", ссылаясь на высокопоставленный источник, рано утром в среду в Кишинев из подмосковного Раменского прилетел Ил-76 с "опасным грузом на борту". "За час под усиленной охраной из самолета были выгружены ящики с газовыми гранатами "Черемуха" и другими спецсредствами. В 7.14 утра борт улетел обратно".

Ранее президент Владимир Воронин заявил, что не даст повториться событиям вторника. Приказ применять силу уже отдан спецподразделениям полиции, охраняющим здания правительства и телецентр, отмечает издание. Молдавский президент, судя по всему, заручился поддержкой Москвы. Начиная с 6 апреля господин Воронин каждый день общался по телефону с Дмитрием Медведевым. Вчера у двух президентов также состоялся телефонный разговор, в ходе которого, как сообщила пресс-служба молдавского лидера, стороны "обменялись мнениями по поводу ситуации в Молдавии".