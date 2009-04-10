Евросоюз выделил 40 млн. евро на проекты в нижней части Дуная

Европейский Союз выделил 40 млн. евро на реализацию в этом году совместных проектов участников Еврорегиона «Нижний Дунай», в частности Одесской области (Украина), Галаца, Бреила и Тулчи (Румыния) и уездов Кагул и Кантемир (Республика Молдова).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Одесского областного совета Николай СКОРИК, принимающий участие в заседании Генеральной ассамблеи Ассоциации трансграничного сотрудничества Еврорегион «Нижний Дунай» и Совета Еврорегиона «Нижний Дунай».

Он уточнил, что всего в рамках программы Европейского Инструмента Соседства и Партнерства ENPI 2007-2013 годов планируется привлечь для поддержки участников Еврорегиона «Нижний Дунай» средства Евросоюза в объеме 126,7 млн. евро.

40-миллионный транш предполагается распределить не только на реализацию крупных проектов в сфере экономики, укрепления транспортных связей, внедрения альтернативных источников энергии и новейших технологий энергосбережения, но и на предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного характера и создание системы обмена информацией об экологической ситуации в Дунайском бассейне, чем занят ряд неправительственных организаций.

Напомним, соглашение о создании Еврорегиона «Нижний Дунай» было подписано в 1998 году в румынском Галаце представителями Украины (Одесская область), Румынии (уезды Бреил, Галац и Тулча) и Молдовы (Вулканешты, Кагул и Кантемир). В это образование вошли приграничные районы, которые занимают площадь 53,3 тыс. кв. км, на которой проживают 4 млн. человек. В 2001 году Еврорегион был принят в Ассоциацию европейских пограничных регионов, в 2002 году получил награду от организации «Парус Паттенбурга» как наиболее динамично развивающийся регион Европы.