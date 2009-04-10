Испанская разведка заподозрила Газпром в монополизме

Испанская служба разведки CNI пришла к выводу, что российская госкомпания "Газпром" намерена монополизировать поставки энергоносителей в Европу, сообщает AFP со ссылкой на газету Publico. По данным CNI, российский концерн ведет переговоры с производителями топлива в Иране, Алжире, Нигерии и Экваториальной Гвинее "с целью получить контроль на источниками энергии за пределами России".

Кроме того, по оценке CNI "Газпром" рассчитывает получить контроль над строящимся газопроводом, который должен соединить Нигерию и Европу.

Недоверие Европы к "Газпрому" возросло после того, как российская компания в январе 2009 года временно прекратила поставки газа на Украину и страны Европы, напоминает Лента.ру.

В ноябре 2008 года "Газпром" вел переговоры о покупке доли в крупнейшем испанском нефтяном концерне Repsol, а в марте 2009 года подписал с испанской газовой компанией Gas Natural соглашение о разменных операциях на рынке сжиженного и трубопроводного газа. Этот договор означает, что в ближайшее время газ по контрактам "Газпрома" появится в Испании.

"Газпром" поставляет около 25 процентов всего объема газа, потребляемого странами Евросоюза. Некоторые государства в высокой степени зависят от поставок российского топлива. Например, Италия зависит от поставок "Газпрома" на 30 процентов, Турция - на 66 процентов, а Германия - на 43 процента.

Российское топливо пока не транспортируется только в Испанию и Португалию.