Новые подземные толчки слышны в Риме

Новая серия сильных подземных толчков произошла в четверг вечером в центральной Италии, передают местные СМИ. В 20.37 по местному времени колебания земной коры были зафиксированы в области Абруццо, где 6 апреля произошло разрушительное землетрясение, в результате которого погибли почти 280 человек.

В 21.39 сильные подземные толчки произошли вновь. Они явственно ощущались в Риме, где на верхних этажах зданий раскачивались люстры и передвигалась легкая мебель, передает корреспондент РИА Новости.